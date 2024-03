No 'Dia do Tiramisù', confira a receita do melhor do mundo

"O tiramisù mudou a minha vida e parece que já estávamos predestinados. As vitórias vieram depois de muito treino, experimentação e foco. E elas me ensinaram que sonhos são possíveis. A cozinha virou um caminho novo na minha vida, que tenho trilhado paralelamente à carreira em Direito", explica Guerra, que atua como corregedora do Estado de São Paulo, em nota enviada à ANSA.

A tradicional sobremesa italiana é feita com os seis ingredientes básicos - ovos, açúcar, queijo mascarpone, café, cacau e o tradicional biscoito savoiardi. Sua popularidade levou Clara e Gigi Padovani, autoras do livro "História, curiosidades e interpretações do doce italiano mais amado", e o fundador do Eataly, Oscar Farinetti, criarem a comemoração "Tiramisù Day".

Confira a receita do melhor tiramisù do mundo: Ingredientes: 500g de Queijo Mascarpone 90g de Gemas de ovos ou 6 gemas 90g de Açúcar ou 1/2 xícara de açúcar 200g de Biscoitos Savoiardi ou uma quantidade suficiente para conseguir montar Café Cacau em pó Modo de preparo: 1. Bata na batedeira as gemas com o açúcar até dobrar de volume e ficar um creme claro e sedoso.

2. Adicione o queijo mascarpone (gelado) ao creme. Bata na batedeira até incorporar e ficar com uma textura firme e lisa.

Coloque em um saco de confeiteiro com bico a sua escolha e reserve.

3. Umedeça os biscoitos savoiardi no café (não adoçado), sem deixá-los muito úmidos.