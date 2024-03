Papa apela para migrantes não esquecerem sua dignidade humana

Jorge Bergoglio lembrou ainda que "houve momentos em que [os pais] ficaram sem nada, até com fome, e com as mãos vazias, mas com o coração cheio de esperança".

Na mensagem, o Santo Padre também agradeceu à Igreja local pelo seu "compromisso com os nossos irmãos e irmãs migrantes que representam a carne sofredora de Cristo, quando são forçados a deixar a sua terra, para enfrentar os riscos e as tribulações de uma dura jornada, porque não encontram outro caminho".

Por fim, voltou a pedir orações: "E, por favor, não esqueça de rezar por mim".

Francisco fez da situação dos migrantes e refugiados um tema central do seu pontificado. Inclusive, a sua primeira visita como Papa em 2013 foi à ilha siciliana de Lampedusa, no sul da Itália, onde desembarcam muitos dos migrantes e refugiados que fazem a perigosa travessia marítima para a Europa.

Ao longos dos anos, ele tem defendido regularmente sobre o imperativo moral e humanitário do resgate no mar e a necessidade de fornecer serviços dignos de acolhimento e integração para aqueles que chegam ao território europeu. (ANSA).