Parque do Coliseu reclama de vandalismo durante Maratona de Roma

ROMA, 21 MAR (ANSA) - A direção do Parque Arqueológico do Coliseu, na capital italiana, denunciou episódios de vandalismo e problemas de acesso durante a realização da Maratona de Roma, no último domingo (17).

Em uma carta endereçada aos organizadores da Run Rome The Marathon, a Infront Italy e ao prefeito de Roma, a diretora Alfonsina Russo falou em obstáculos para o acesso de pessoal e de público, com os turistas impossibilitados de entrar na atração no horário previsto no ingresso.

O problema dificultou o cumprimento dos rígidos turnos de visitação, acumulando turistas no local, e levou a uma queda no número de visitantes de entre 2 e 3 mil.