UE abre negociações para adesão da Bósnia-Herzegovina

BRUXELAS, 21 MAR (ANSA) - O Conselho Europeu decidiu abrir as negociações de adesão da Bósnia-Herzegovina ao bloco. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (21) pelo presidente do Conselho, Charles Michel, através do X (antigo Twitter).

"Parabéns! Seu lugar está em nossa família europeia. A decisão de hoje representa um passo fundamental em seu caminho para a UE. Agora, o trabalho árduo deve continuar para que a Bósnia-Herzegovina avance constantemente, como deseja o seu povo", escreveu.

A decisão de iniciar as negociações de adesão encontrou forte oposição de um grupo de Estados-membros, incluindo Holanda, Dinamarca, França e Estônia, que consideraram os progressos alcançados até agora pelo país balcânico no caminho europeu ainda limitados.