Zelensky cobra UE por envio de mais munições para Ucrânia

"Esta é a guerra da Rússia não só contra a Ucrânia, mas contra todos nós, mesmo contra os seus países, contra toda a Europa e o modo de vida europeu. Putin está tentando exportar um sistema oposto ao europeu", garantiu.

Por fim, ressaltou que no sistema russo, "os seres humanos não contam de forma alguma" e "os direitos humanos, a dignidade de todas as comunidades na sociedade, a igualdade dos povos: tudo isso não existe no sistema de Putin".

"Ele armou seu sistema. Ele colocou todos os recursos da Rússia a seu serviço. E a jogou na guerra. E ele deve perder. É uma questão de vida ou morte para tudo o que é precioso para nós na Europa. Em nenhum lugar a violência e a degradação devem prevalecer", concluiu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.