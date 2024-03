Advogado de vítima de Robinho apoia mulheres a denunciar abusos

Após a condenação do ex-jogador do Milan e do Real Madrid, Gnocchi acrescentou que o julgamento dos outros responsáveis pelo estupro coletivo vai ser retomado em breve, já que está momentaneamente "congelado".

"Enquanto não houver denúncias e as vítimas não se movimentarem não há julgamentos e obviamente, se forem culpados, também não há condenações, portanto estes casos ajudam a fazer com que as pessoas compreendam que o clima está realmente mudando", frisou.

O ex-atacante da seleção brasileira foi detido ontem (21), em Santos, para cumprir uma pena de nove anos pelo crime cometido contra uma jovem albanesa em 2013, em Milão, após ter sido condenado em última instância pela Justiça da Itália.

Como o Brasil não extradita seus próprios cidadãos, Roma pediu para que Robinho cumprisse pena em seu país.

O ex-jogador defendeu o Milan entre 2010 e 2014, tendo marcado 32 gols em 144 jogos durante sua passagem. Ele auxiliou os rossoneri a vencer um Campeonato Italiano e uma Supercopa da Itália. (ANSA).