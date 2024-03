Illy revela vencedores de prêmio por café sustentável

SÃO PAULO, 22 MAR (ANSA) - Os vencedores da 33ª edição do Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso, criado no Brasil há mais de 30 anos pela marca italiana illycaffè, foram revelados.

Criada em 1991, a honraria é a principal premiação do setor cafeeiro no Brasil e marcou o início do relacionamento direto entre a illy e os cafeicultores nacionais, mecanismo mais tarde expandido para outros países produtores.

Minas Gerais foi o principal destaque da premiação, pois três vencedores saíram do estado: Décio Bruxel (Cerrado Mineiro), Matheus Lopes Sanglard (Matas de Minas) e Flávio da Costa Figueiredo (Sul de Minas).