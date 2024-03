Itália abre mostra sobre água com fotos de Sebastião Salgado

GENOVA, 22 MAR (ANSA) - A cidade de Gênova, na Itália, abriu ao público nesta sexta-feira (22) uma exposição sobre a água com fotos do brasileiro Sebastião Salgado.

O objetivo da mostra, que foi inaugurada por ocasião do Dia Mundial da Água, é fazer o visitante refletir sobre o papel do homem na proteção do planeta.

Ao todo, a exposição conta com 42 fotos tiradas pelo brasileiro em diversas partes do globo, como Rússia, Alasca, Namíbia, Antártida, Itália e tantos outros. O evento tem curadoria de Lélia Wanick Salgado, esposa do artista, e permanecerá aberta até 14 de julho.