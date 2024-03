Itália emite alerta para reforço de medidas contra dengue

ROMA, 22 MAR (ANSA) - O Ministério da Saúde da Itália alertou nesta sexta-feira (22) todas as autoridades regionais para planejarem novas medidas para monitorar e combater a propagação da dengue em meio a um aumento exponencial de casos, especialmente no Brasil.

Em um comunicado, o governo italiano convidou as regiões do país a reforçar a vigilância, a realizar a descontaminação, a formar profissionais de saúde e a informar a população sobre as doenças transmitidas por mosquitos que ocorrem nas zonas tropicais e subtropicais do mundo.

O alerta apela para as autoridades identificarem todos os locais potencialmente em risco de introdução de novas espécies de mosquitos invasores, além de intensificarem campanhas de sensibilização pública.