Leclerc crava melhor tempo dos treinos livres do GP da Austrália

Leclerc, que havia ficado em quarto no TL1, pisou fundo no acelerador e concluiu o segundo treino na liderança, registrando o melhor tempo do dia: 1m17s277.

Assim como na primeira sessão, Verstappen voltou a ficar em segundo, mas desta vez com 0s381 atrás. O espanhol Carlos Sainz, companheiro de equipe de Leclerc e de volta ao cockpit depois de uma apendicite, concluiu a prática em terceiro.

O terceiro e último treino livre em Melbourne ocorrerá no próximo sábado (23), a partir das 22h (de Brasília). (ANSA).

