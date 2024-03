Meloni e Macron discutem guerras na Ucrânia e Oriente Médio

BRUXELAS, 22 MAR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniram nesta sexta-feira (22) à margem do segundo dia de reuniões do Conselho Europeu.

Na pauta das discussões estiveram os principais temas da agenda internacional, começando pela situação da Ucrânia, diante do aumento dos ataques russos contra a população civil.

Os dois líderes concordaram sobre o valor fundamental da unidade e da determinação da União Europeia, em coordenação com os parceiros do G7 - grupo presidido pela Itália em 2024 -, e no apoio à "resistência ucraniana contra a agressão russa" para atingir uma "paz justa".