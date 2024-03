Meloni nega 'clima de guerra' em 2º dia de Conselho Europeu

BRUXELAS, 22 MAR (ANSA) - Após o segundo dia de reunião do Conselho Europeu em Bruxelas, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse não ter visto "clima de guerra" na cúpula.

"Claro, estamos em conflito e ninguém aborda as questões levianamente, mas não vi um clima diferente em relação aos Conselhos anteriores, com preocupações sobre possíveis escaladas, com um 'vamos colocar o capacete para lutar' ou os cidadãos estão em perigo", afirmou a premiê.

O segundo dia de discussões foi centrado no tema da agricultura. Segundo ela, o ponto de partida foi um texto já avalizado pela Itália.