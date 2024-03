Preso em Santos, Robinho é levado para presídio em Tremembé

Como o Brasil não extradita seus próprios cidadãos, Roma pediu para que o ex-atacante do Milan cumprisse pena em seu país.

Desta forma, o pedido de homologação da sentença foi analisado no último dia 20 de março pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que por um placar de 9 votos a 2 decidiu que o ex-jogador cumpra sua condenação no território brasileiro, uma medida com efeito imediato.

A defesa do ex-atleta chegou a entrar com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir a prisão até que todas as possibilidades de recurso se esgotassem, mas o ministro Luiz Fux, sorteado como relator, rejeitou a solicitação. (ANSA).

