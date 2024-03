Retegui marca 2 e lidera vitória da Itália sobre Venezuela

ROMA, 22 MAR (ANSA) - No primeiro jogo do tour da Itália pelos Estados Unidos, os comandados de Luciano Spalletti derrotaram a Venezuela por 2 a 1, graças aos dois gols de Mateo Retegui.

O encontro começou quente, pois Alessandro Buongiorno derrubou Salomón Rondón dentro da área e o árbitro marcou pênalti. No entanto, o goleiro Gianluigi Donnarumma pegou a cobrança do experiente jogador do Pachuca.

Com maior posse de bola, mas sem encontrar a oportunidade perfeita, a Azzurra finalmente inaugurou o marcador no 40º minuto, quando Retegui aproveitou a saída de jogo errada de Rafael Romo.