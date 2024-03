Rússia lança grande ataque contra rede energética da Ucrânia

"O objetivo não é apenas prejudicar, mas tentar novamente, como no ano passado, provocar o colapso do sistema energético do país", acrescentou.

O ministro destacou ainda que "as centrais de produção de energia e os sistemas de transmissão e distribuição foram afetados e danificados nas regiões Leste, Nordeste e Centro. Há apagões em diversas regiões. Foi uma noite difícil".

Em Khmelnytsky, oeste da Ucrânia, duas pessoas foram mortas e oito ficaram feridas no atentado, revelou o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko, citado pelo Ukrainska Pravda.

"Esta manhã, o inimigo atacou a infraestrutura, foram registradas a destruição de edifícios residenciais e vítimas civis. Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Odessa, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Vinnytsia, Lviv e Ivano-Frankivsk foram atacadas pelo inimigo", escreveu Klymenko no Telegram.

O conselheiro do presidente da câmara de Mariupol, Pyotr Andryushchenko, relatou ainda que o Exército russo também bombardeou a central hidroelétrica de Dnipro e um míssil russo atingiu um ônibus cheio de trabalhadores que atravessava a barragem e feriu dezenas de pessoas.

Paralelamente, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, voltou a afirmar que seu país está fazendo tudo o que pode para apoiar a Ucrânia na guerra desencadeada pela invasão russa.