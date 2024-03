UE propõe tarifas para atingir importações de grãos da Rússia

Para Von der Leyen, as taxas sobre os grãos russos "reduzirão a capacidade da Rússia de explorar a UE em benefício da sua máquina de guerra.

"As medidas comerciais visam mitigar o risco crescente para os nossos mercados e para os nossos agricultores", acrescentou ela, destacando que a UE está "encontrando o equilíbrio certo entre apoiar a economia e as comunidades agrícolas".

De acordo com a chefe do Poder Executivo da UE, isto acontece ao mesmo tempo que o "apoio inabalável à Ucrânia" é mantido e a segurança alimentar global é preservada especialmente para os países em desenvolvimento.

As importações de cereais da UE provenientes da Rússia atingiram um recorde global de 4 milhões de toneladas em 2023, o equivalente a 1% do consumo global europeu, no valor de cerca de 1,3 bilhão de euros.

As medidas visam "prevenir a desestabilização do mercado" dos países-membros, preocupação também destacada "pela comunidade agrícola da UE", além de contrariar a estratégia do Kremlin de apreensões ilegais de trigo produzido na Ucrânia, depois rotulado como "russo" e exportado para o bloco.

O objetivo é também eliminar "outra importante fonte de lucro para a economia russa e, por extensão, sua máquina de guerra".