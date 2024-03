Mais de 650 migrantes desembarcam na ilha de Lampedusa

LAMPEDUSA, 23 MAR (ANSA) - Mais 650 migrantes desembarcaram neste sábado (23) na ilha italiana de Lampedusa, situada no Mediterrâneo Central.

Ao todo, as autoridades do país europeu conseguiram resgatar mais de 10 barcos, o que fez explodir o número de pessoas presentes no centro de acolhimento de Imbriacola.

Os migrantes partiram de Sfax, na Tunísia, e de Sabratha e Zuara, na Líbia. As pessoas que enfrentaram a perigosa travessia são naturais de diversos países africanos, entre eles Gâmbia, Mali, Nigéria e Senegal.