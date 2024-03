Mortos em ataque em Moscou sobem para mais de 140

MOSCOU, 23 MAR (ANSA) - O número de mortos no ataque em uma casa de shows em Moscou, na Rússia, chegou a 143, enquanto outras centenas de pessoas estão hospitalizadas.

O Kremlin, citado pela agência oficial de notícias Tass, afirmou que os serviços de segurança FSB relataram ao presidente russo, Vladimir Putin, a prisão de ao menos 11 pessoas, incluindo de quatro supostos participantes do massacre.

A quantidade de óbitos no ataque realizado no Crocus City Hall, que foi reivindicado pelo Estado Islâmico e definido como "terrorista", poderá aumentar nas próximas horas. Entre as vítimas, segundo uma lista divulgada pelas autoridades de saúde, estão ao menos três crianças.