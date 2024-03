PF prende suspeitos de mandar matar Marielle Franco

SÃO PAULO, 24 MAR (ANSA) - Em uma operação realizada neste domingo (24), a Polícia Federal (PF) prendeu os principais suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido em 2018. O motorista Anderson Gomes também morreu no episódio.

As autoridades prenderam o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do RJ, Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa.

Ao todo, as forças de ordem cumpriram com sucesso três mandados de prisão, além de 12 de busca e apreensão contra o ex-titular da Delegacia de Homicídios Giniton Lages, Marcos Antônio de Barros Pinto e Erika de Andrade de Almeida Araújo.