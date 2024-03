Sommer sofre lesão no tornozelo e preocupa Internazionale

SÃO PAULO, 24 MAR (ANSA) - O goleiro Yann Sommer, um dos grandes destaques da Internazionale, sofreu uma lesão no tornozelo durante um jogo da seleção da Suíça e preocupa a atual líder da Série A da Itália.

O jogador de 35 anos não conseguiu prosseguir no amistoso contra a Dinamarca, em Copenhague, e foi substituído aos 37 minutos da etapa inicial por Yvon Mvogo, do Lorient.

A Federação Suíça de Futebol informou que o veterano voltou para Milão, na Itália, para ser melhor avaliado pelos médicos do clube nerazzurro. Sommer foi substituído no elenco por Jonas Omlin, do Borussia Mönchengladbach.