Bolsonaro passou 2 dias na Embaixada da Hungria, diz jornal

(ANSA) - BRASÍLIA, 25 MAR - A Polícia Federal brasileira deve apurar as imagens das câmeras de segurança da Embaixada da Hungria em Brasília que registraram a presença de Jair Bolsonaro durante dois dias no local, após uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na qual o passaporte do ex-presidente foi confiscado.

O jornal The New York Times divulgou as imagens do ex-mandatário entrando na representação diplomática europeia em 12 de fevereiro e saindo do local dois dias depois.

O político brasileiro foi recebido pelo embaixador húngaro no Brasil, Zoltán Szentgyorgyi, segundo a reportagem do jornal americano, reproduzida na imprensa brasileira.