Chegadas de migrantes à Itália via mar caem 50%

ROMA, 25 MAR (ANSA) - O número de migrantes que chegaram à Itália via mar desde o início de 2024 caiu mais de 50% em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com dados do Ministério do Interior divulgados neste domingo (24).

A pasta informou que 9.479 migrantes desembarcaram na Itália entre 1º de janeiro e 22 de março, em comparação com 20.364 nesse período no ano passado.

No entanto, o número foi maior do que os 6.379 migrantes que desembarcaram no período equivalente em 2022.