Corte de Cassação da Itália analisará apreensões do caso Agnelli

TURIM, 25 MAR (ANSA) - O Ministério Público de Turim apresentou um recurso à Corte de Cassação contra uma decisão que reverteu a apreensão de bens no processo relacionado à herança de Gianni Agnelli, patriarca da "dinastia" que controlou empresas como Ferrari e Fiat.

No início de março, a defesa de John Elkann (neto de Gianni e diretor-executivo da Exor, holding com participações de Ferrari, Stellantis, etc) e do contador Gianluco Ferrero conseguiu a restituição parcial de itens apreendidos, incluindo telefones celulares e documentos.

A apreensão havia sido feita pela Guarda de Finanças em decorrência do inquérito do MP para apurar um possível crime financeiro.