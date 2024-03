Daniel Alves paga fiança e será solto na Espanha

O ex-lateral não conseguiu arrecadar a quantia facilmente, tanto que demorou vários dias para efetuar o pagamento. A imprensa espanhola cogitou até uma possível ajuda financeira do pai de Neymar, quem negou envolvimento, bem como a tentativa de pegar um empréstimo bancário.

Ainda não há muitas informações sobre como o brasileiro conseguiu o dinheiro, mas a hipótese mais provável é que tenha sido através de um empréstimo. O jornal La Vanguardia já havia afirmado que um banco não identificado se comprometeu a auxiliar o ex-jogador, embora tenha recebido respostas negativas de outros.

Daniel Alves tem um patrimônio estimado em 60 milhões de euros, mas ele não tem acesso às suas contas bancárias em virtude de uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa. O caso é sobre o pagamento de pensão alimentícia dos dois filhos que possui com a ex-mulher. (ANSA).

