Itália celebra Dante Alighieri em dia nacional

ROMA, 25 MAR (ANSA) - A Itália celebra nesta segunda-feira (25) o dia nacional dedicado ao poeta Dante Alighieri (1265-1321), autor da "Divina Comédia" e "pai" da língua italiana.

"Hoje, 25 de março, celebramos DanteDì ("Dia de Dante", em tradução livre), uma data dedicada ao gênio florentino e pai da nossa literatura", escreveu o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, no X (antigo Twitter).

A data é celebrada sempre em 25 de março, dia em que começa a viagem do poeta na "Divina Comédia", sua obra-prima. "Nós o celebramos em todo o mundo com eventos culturais e sobretudo graças ao extraordinário filme 'Dante', do maestro Pupi Avati", acrescentou o chanceler italiano, fazendo referência às iniciativas organizadas pela rede global de institutos culturais italianos.