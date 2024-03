Itália reforçará medidas antiterrorismo após ataque em Moscou

ROMA, 25 MAR (ANSA) - O Comitê Nacional para a Ordem e Segurança Pública decidiu nesta segunda-feira (25) reforçar as medidas antiterrorismo na Itália após o ataque reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico contra uma sala de concertos em Moscou, no qual 137 pessoas foram mortas.

Durante uma reunião no Ministério do Interior da Itália, em Roma, a comissão concordou sobre "a importância de continuar a atividade de monitoramento cuidadosa, também na web, por parte das forças policiais e de inteligência para a identificação de possíveis situações de risco no território nacional".

As autoridades italianas realizaram "uma análise cuidadosa do ataque terrorista em Moscou", com o objetivos de atualizar as medidas de prevenção antiterrorismo já em vigor".