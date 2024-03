Migrantes desaparecem após resgate de petroleiro perto da Itália

Durante as operações de resgate, os homens acabaram no mar e, desde então, não foram mais vistos.

Os 139 migrantes foram levados pela guarda costeira para o porto de Favarolo, na ilha de Lampedusa, no sul da Itália. O grupo é formado por pessoas originárias do Paquistão, Bangladesh, Síria, Mali, Guiné, Etiópia e Eritreia.

Todas as pessoas foram transferidas para o centro de acolhimento de Imbriacola, onde agora há um total de 717 migrantes. Muitos migrantes relatam ter pago de US$ 3 mil a US$ 7 mil para fazer a travessia.

No domingo (24), um menino de 15 anos da Guiné que viajava em um grupo de cerca de 50 pessoas foi dado como desaparecido depois que o barco em que estava virou nas águas de Lampedusa.

Além disso, uma menina de 15 meses de Camarões também desapareceu no mar no sábado passado, depois que o barco em que ela estava virou em circunstâncias semelhantes. (ANSA).