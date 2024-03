Papa se reunirá com artistas, jovens e presos em Veneza

Às 8h15, no pátio interno do presídio, está marcada uma reunião com as reclusas, cerca de 80, que o argentino cumprimentará pessoalmente uma a uma.

Logo depois, às 8h45 (horário local), Jorge Bergoglio chegará à igreja de Maddalena (Capela da Prisão) para se reunir com o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, curador do Pavilhão da Santa Sé na Bienal de Arte de Veneza.

Lá, às 9h, o Papa saudará os artistas participantes da exposição, proferindo um discurso também na presença das autoridades. Às 9h30, o religioso sairá da ilha de Giudecca e chegará de barco-patrulha à Basílica de Santa Maria della Salute, onde às 10h, na praça em frente, encontrará os jovens de Veneza e das dioceses do Vêneto.

No final do discurso, acompanhado por uma delegação de jovens, às 10h30, o Papa atravessará a ponte flutuante que liga à Piazza San Marco e será recebido na entrada pelo governador da região, Luca Zaia, pelo prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro.

Por volta das 11h, o líder da Igreja Católica celebrará uma missa, seguida da recitação da oração Regina Caeli. No término da celebração, às 12h30, o Santo Padre entrará em privado na Basílica para venerar as relíquias de San Marco.

Por fim, Francisco irá a bordo de um barco ao heliporto do Colégio Naval "F. Morosini" de Sant'Elena, onde se despedirá das autoridades civis e religiosas que o acolheram. Ele decolará às 13h para pousar no Vaticano às 14h30 (horário local). (ANSA).