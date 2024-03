Tribunal acusa 4 suspeitos por ataque terrorista em Moscou

No último domingo, o grupo jihadista chegou a divulgar um vídeo com uma sequência gráfica do massacre. A gravação, de apenas um minuto e meio, revelada no Telegram, pela agência de propaganda jihadista Amaq, mostra cidadãos sendo metralhados e um homem ferido sendo degolado.

Um dos terroristas, que parece ser o líder da célula, incita os outros a "matá-los e não ter piedade" e pronuncia duas vezes a frase "Allah akbar" ("Deus é grande"), levantando o dedo indicador, um gesto que indica que Deus é um.

"Alá é o maior, os infiéis são derrotados pela vontade de Alá.

Nós saímos no caminho de Alá para dar vitória à sua religião", diz o vídeo legendado em árabe.

O atentado terrorista ocorreu na casa de shows Crocus City Hall na cidade de Krasnogorsk, onde os membros do EI metralharam dezenas de pessoas e lançaram bombas incendiárias no local.

As cenas são perturbadoras e mostram vários homens armados com espingardas e facas, com os rostos deliberadamente desfocados para não serem reconhecidos e com as vozes alteradas, circulando no átrio da sala de concertos de Krasnogorsk.