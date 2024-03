UE abre investigações contra Apple, Meta e Alphabet

BRUXELAS, 25 MAR (ANSA) - Com base na nova legislação tecnológica da Lei dos Mercados Digitais (DMA), a Comissão Europeia abriu nesta segunda-feira (25) uma investigação contra Apple, Alphabet e Meta.

As três gigantes pararam na mira da União Europeia por possivelmente favorecerem de forma indevida suas próprias lojas de aplicativos (Alphabet e Apple), além do uso de dados pessoais para publicidade (Meta).

Caso sejam consideradas culpadas, as Big Techs norte-americanas precisarão pagar multas que poderão chegar a até 10% do seu volume de negócios global, com possibilidade de subir para 20% em reincidências.