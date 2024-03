++ Acerbi é inocentado de racismo contra Juan Jesus ++

ROMA, 26 MAR (ANSA) - O zagueiro Francesco Acerbi, da Internazionale, foi inocentado pelas autoridades esportivas da Itália da acusação de ter feito um insulto racista contra o brasileiro Juan Jesus, do Napoli.

