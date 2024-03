Ángel Di María recebe ameaça de morte na Argentina

BUENOS AIRES, 26 MAR (ANSA) - A polícia argentina abriu uma investigação contra algumas ameaças de morte feitas por narcotraficantes ao ex-jogador da Juventus Ángel Di María, atualmente no Benfica.

As autoridades da província de Santa Fé, muito afetada nos últimos meses pela violência do narcotráfico, iniciaram as apurações depois de um carro ter deixado um cartaz em frente à casa de campo do atleta em Rosário, onde Di María costuma ficar quando volta para seu país natal.

"Diga a seu filho Ángel que não volte a Rosário porque senão estragaremos tudo matando um familiar. Nem Pullaro [governador local] vai te salvar. Nós não jogamos fora pedaços de papel.