Caxias do Sul é a capital do design italiano no Brasil

CAXIAS DO SUL, 26 MAR (ANSA) - Caxias do Sul se consolida como a capital do design italiano no Brasil. A cidade de meio milhão de habitantes, sede de inúmeras empresas fundadas por descendentes de italianos que representam a força da economia do estado do Rio Grande do Sul - de Florense a Trento -, sediou o Italian Design Day, com palestras do vice-presidente sênior de design do grupo Pininfarina of America, Paolo Trevisan, e da criativa vulcânica Sara Ricciardi.

Promovido pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália e organizado pelo Consulado-Geral de Porto Alegre na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), o evento foi sucesso de público, contando com mais de 400 participantes (muitos estudantes universitários) presenciais, além de mais de 600 online.

"Fabricar valor é parte da história de Caxias do Sul, está no seu DNA", observou o cônsul-geral italiano em Porto Alegre, Valerio Caruso, lembrando que o evento é comemorado poucas semanas antes da abertura do Salão do Móvel de Milão (de 16 a 21 de abril), onde a presença de empresas da Serra Gaúcha é tradicionalmente forte.