Gabigol é suspenso por tentar fraudar exame antidoping

SÃO PAULO, 26 MAR (ANSA) - O ex-atacante da Internazionale Gabriel Barbosa, o "Gabigol", recebeu dois anos de suspensão por ter tentado manipular um exame antidoping.

A punição ao atleta do Flamengo foi confirmado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem em um julgamento finalizado na última segunda-feira (25).

A defesa do centroavante de 27 anos, que disputou apenas 10 partidas no futebol italiano, entrará com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).