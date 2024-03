Justiça britânica aceita recurso de Assange e adia extradição

LONDRES, 26 MAR (ANSA) - O Tribunal Superior de Justiça de Londres adiou nesta terça-feira (26) a extradição para os Estados Unidos de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, ao conceder um último recurso contra a medida.

Com a decisão das autoridades britânicas, Washington terá três semanas para fornecer "garantias" em relação ao tema. Caso o Reino Unido tivesse negado, o australiano de 52 anos poderia ser extraditado.

Os Estados Unidos querem que Assange seja julgado no país pela publicação de inúmeros documentos militares e diplomáticos secretos em 2010, relacionados principalmente com os conflitos no Iraque e no Afeganistão.