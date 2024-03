Papa envia mensagem de solidariedade a Rosário, na Argentina

VATICANO, 26 MAR (ANSA) - Em meio a uma onda de violência em Rosário, na Argentina, causada por narcotraficantes, o papa Francisco expressou proximidade aos cidadãos através de uma mensagem em vídeo.

"Num momento de crise, como aqueles vividos pela cidade de Rosário, entendemos a necessidade da presença das forças de segurança para trazer tranquilidade à comunidade", disse o pontífice.

"No entanto, sabemos que, no caminho da paz, devem ser percorridas respostas complexas e abrangentes, com a colaboração de todas as instituições que compõem a vida de uma sociedade", acrescentou, em solidariedade à região de seu país natal.