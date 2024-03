Parmigiano Reggiano gera faturamento de mais de 3 bi de euros

ROMA, 26 MAR (ANSA) - As empresas do tradicional queijo italiano Parmigiano Reggiano encerraram o ano de 2023 com um faturamento de consumo de 3,05 bilhões de euros, em comparação com os 2,9 bilhões de euros de 2022, representando um aumento de 5%.

O Consórcio de Proteção do Parmigiano Reggiano apresentou nesta terça-feira (26) os dados do setor. O relatório econômico registra resultados positivos para as vendas totais em volume (alta de 8,4%), sustentadas, segundo os analistas, por um desempenho positivo das exportações (5,7%) e das vendas na Itália (10,9%).

A Itália representa 57%, com o varejo permanecendo como o principal canal, enquanto a parcela de exportação representa hoje 43%, com um crescimento de 5,7%.