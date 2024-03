Sara Ricciardi leva ecletismo onírico à Serra Gaúcha

CAXIAS DO SUL, 26 MAR (ANSA) - Revisitar o artesanato brasileiro das origens com uma influência internacional e valorizando as características locais. Essa é a proposta que a jovem e multipremiada designer Sara Ricciardi apresentou no Italian Design Day, organizado pelo Consulado-Geral de Porto Alegre na Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), região com profundas raízes italianas e repleta de empresas moveleiras atentas à qualidade.

"Propusemos projetos de desenvolvimento territorial em colaboração com as empresas locais, em sintonia com a política e as instituições. Iniciativas duradouras, com linhas de produtos marcadas pelo know-how de Caxias, porque o valor não está fora, está dentro deste território", explicou Ricciardi, acompanhada por sua curadora Valentina Guidi Ottobri.

A embaixadora do design italiano, conhecida pelo seu ecletismo entre marcas de luxo e performance, entre jogos e instalações artísticas, com comprometimento dinâmico e perseverante, levou a bandeira da inovação italiana para a Serra Gaúcha, com ações de design participativo para criar projetos de pertencimento coletivo, já experimentados, por exemplo, em edifícios da periferia de Milão com a revista "Abitare Pop" ou "O primeiro manual para festas em condomínio", e um manancial de ideias forjadas entre Benevento (sua cidade natal), Milão, Istambul e Nova York, em uma mistura explosiva de "foco onírico" e abordagem "holística", em que até as "obsessões" se tornam inspiração para a criação. (ANSA).