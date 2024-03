Sardenha renova seus 8 caminhos de turismo 'slow' a pé

ROMA, 26 MAR (ANSA) - A partir de outubro de 2024, será possível descobrir a Sardenha a pé, lentamente, das costas ao interior, do norte ao sul e ao centro através de oito caminhos: o minerário de Santa Bárbara, 100 Torres, Santu Jacu, Sant'Efisio, São Jorge, Franciscano, dos Beatos, e a Via dos Santuários.

Os caminhos permitirão ao turista admirar nuragues (construções típicas da região na Idade do Bronze), eremitérios (onde vivem ou viveram eremitas, pessoas "isoladas do mundo"), igrejas, sítios mineiros e arqueológicos, enseadas, bosques, aldeias, paisagens de beleza extraordinária; e a ilha com sua identidade, seu patrimônio natural, arquitetônico, enogastronômico, histórico, religioso e cultural.

Para tornar os percursos acessíveis para caminhadas confortáveis e seguras, a região da Sardenha destinou 3,5 milhões de euros, provenientes do Fundo Único Nacional para o Turismo (Funt) do Ministério do Turismo.