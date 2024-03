Tratores voltam a bloquear ruas de Bruxelas, na Bélgica

BRUXELAS, 26 MAR (ANSA) - Os agricultores voltaram nesta terça-feira (26) a bloquear as ruas da cidade de Bruxelas, na Bélgica, para protestar contra as políticas agrícolas da União Europeia.

Na manifestação de hoje, cerca de 100 tratores se reuniram nas proximidades das sedes das principais instituições da UE.

Apesar de o clima estar bem menos tenso em comparação com os atos ocorridos no fim de fevereiro, um incêndio ocorreu na Place du Luxembourg, em frente aos edifícios do Parlamento Europeu.