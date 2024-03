Visita de Macron marca aprofundamento de relação Brasil-França

(ANSA) - BRASÍLIA, 26 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo francês, Emmanuel Macron, visitaram nesta terça-feira (26) a Ilha de Combu, perto de Belém, capital do Pará, no âmbito de uma viagem que deve aprofundar as relações entre os governos de Brasília e Paris.

Lula comentou nas redes sociais que a visita ao Pará, na região amazônica, marcou o "início de uma viagem de três dias do presidente francês pelo Brasil", em uma agenda que também passará por outros estados.

Os mandatários, juntamente com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o governador paraense, Helder Barbalho (MDB), e vários funcionários, chegaram por volta das 18h (horário de Brasília) à Ilha do Combu, onde visitaram a fábrica de chocolates Filha do Combu, de dona Nena, considerada um exemplo de bioeconomia na região.