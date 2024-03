Casamentos homoafetivos aumentam 20% no Brasil, diz Ibge

Ao todo, os casamentos homoafetivos foram 11 mil, o número mais alto desde 2013, quando uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) chancelou o direito ao casamento para os Lgbts.

Os casais de mulheres representam 60% do total dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Os casamentos homoafetivos representam 1,1% do total registrado em 2022, totalizando mais de 970 mil. (ANSA).

