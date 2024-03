'Dia histórico', diz Lula ao lançar submarino com Macron

(ANSA) - BRASÍLIA, 27 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que hoje (27) é um dia "histórico", durante uma cerimônia com o mandatário francês, Emmanuel Macron, no complexo naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro.

Macron e Lula participaram do lançamento do submarino Tonelero, de propulsão diesel-elétrica e fabricado no Brasil com tecnologia francesa.

"É um dia histórico, memorável", pela importância da parceria naval com a França, disse Lula, que defendeu uma colaboração para construir um submarino de propulsão nuclear.