EUA suspendem buscas por desaparecidos em colapso de ponte

"Dada a temperatura da água e o tempo que passou desde o colapso da ponte, não acreditamos que conseguiremos encontrar nenhuma das seis pessoas desaparecidas ainda vivas", disse.

A embarcação, um gigantesco cargueiro com bandeira de Cingapura, teria tido um "apagão total" pouco antes de colidir com a ponte Francis Scott Key.

A Associação de Comandantes dos EUA alegou que um dos pilotos do navio fez "tudo o que pôde" para desacelerar o cargueiro, mas a suposta pane fez a embarcação "perder potência do motor e energia elétrica".

O navio já havia passado com sucesso por duas inspeções em 2023, informaram as autoridades portuárias de Singapura. As verificações garantiram a integridade estrutural e dos equipamentos do Dali, nome da embarcação.

O cargueiro foi construído em 2015, com 48 metros de largura e 300 metros de comprimento. Ele deveria chegar em seu destino final em 22 de abril.

Até o momento, ao menos oficialmente, uma pessoa morreu em virtude da colisão. (ANSA).