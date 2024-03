Hamas pede fim de distribuição de ajuda por aviões em Gaza

Segundo a ONG suíça Euro-Med Human Rights Monitor, outros seis indivíduos foram mortos em tumultos durante distribuições de ajudas humanitárias.

A Organização das Nações Unidas (ONU) já alertou que a Faixa de Gaza está à beira da carestia, enquanto o Hamas cobra de Israel a entrada de mais caminhões com alimentos e itens de primeira necessidade.

De acordo com o Ministério da Saúde do enclave palestino, cerca de 32,5 mil pessoas já foram mortas em ataques israelenses desde 7 de outubro, em resposta a atentados do Hamas que fizeram 1,2 mil vítimas no país judeu. (ANSA).

