Itália recebe quase 136 mil pedidos de refúgio em 2023

O sistema de refúgio italiano examinou 41.415 requerimentos, dos quais 20.625 (49,8%) foram recusados. Apenas 4.910 pedidos, 11,9% do total de solicitações analisadas, culminaram no reconhecimento do status de refugiado, porém 9.690 pessoas (23,4%) se beneficiaram de "proteção especial", enquanto 6.185 (14,9%) tiveram proteção subsidiária, condições conferidas àqueles que não preenchem os requisitos para refúgio, mas que poderiam correr riscos caso voltassem a seus países de origem.

"A emergência não está nos números de quantos chegam e buscam proteção, mas sim na falta de respostas adequadas em termos de acolhimento, integração, retorno voluntário assistido e socorro no mar", disse Roberto Zaccaria, presidente do CIR. (ANSA).

