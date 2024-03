Juan Jesus lamenta absolvição de Acerbi em caso de racismo

NÁPOLES, 27 MAR (ANSA) - O jogador Juan Jesus, do Napoli, afirmou nesta quarta-feira (27) que recebeu com "muito pesar" a notícia da absolvição do zagueiro Francesco Acerbi, da Internazionale, em um caso de racismo.

O brasileiro criticou a decisão das autoridades esportivas da Itália de não punir o defensor dos nerazzurri, acusado pelo napolitano de tê-lo chamado de "negro" durante uma partida válida pela Série A.

"Li várias vezes e com muito pesar a decisão do juiz de que não há provas de que fui vítima de insultos racistas. Tenho dificuldade em entender e isso me deixa com muita amargura.