Lula e Macron chegam a complexo naval para lançar submarino

(ANSA) - BRASÍLIA, 27 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu seu homólogo francês, Emmanuel Macron, para participar nesta quarta-feira (27) da cerimônia de lançamento ao mar de um submarino fabricado no Brasil com tecnologia do país europeu.

Lula e Macron chegaram por volta de 10h30 no complexo naval de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro, e passaram em revista as tropas da Marinha.

O Tonelero é o terceiro submarino convencional com propulsão diesel-elétrica construído com tecnologia francesa através do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub). (ANSA).