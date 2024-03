Meloni rejeita fala de Macron sobre envio de tropas à Ucrânia

ROMA, 27 MAR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou nesta terça-feira (27) que não concordou com as palavras do presidente da França, Emmanuel Macron, que deixou aberta a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia para lutar contra à Rússia.

"Eu não compartilhei as palavras de Macron, também disse isso a ele. É preciso prestar atenção aos tons usados. Mas isso não significa que não se deva fazer o que é correto. É preciso ter cuidado com a forma como certas coisas são vendidas", disse a premiê, em entrevista à emissora Rete4.

Ela disse acreditar que é preciso "ser musculosos nos fatos, e não nas atitudes": "Acho que em dois anos de guerra, quando eu estava na oposição e depois no governo, nunca utilizei esses tons, precisamente porque eu acredito que em assuntos sérios devemos reagir de forma séria", concluiu.