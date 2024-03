Ministro italiano visita Argentina para impulsionar cooperação

Fabrizio Lucentini, embaixador da Itália na Argentina, declarou que a exposição no Instituto Italiano de Cultura "nasceu de um livro produzido pela embaixada". O diplomata ainda analisou que o evento é "um testemunho da proximidade das relações" entre as duas nações.

Sangiuliano também visitou o Teatro Coliseo, único no exterior de propriedade do Estado italiano, e se reuniu com a diretora do local, Elisabetta Riva, com quem discutiu as perspectivas da estrutura e da programação da temporada de 2024.

